В Турции пообещали обеспечить безопасность на переговорах России и Украины

Турция надеется, что переговоры России и Украины поспособствуют остановке конфликта.
Турция ожидает прибытия делегаций из России и Украины для участия в переговорах, которые пройдут в Стамбуле на следующей неделе. Анкара выразила готовность обеспечить необходимые меры безопасности для проведения встречи, которая, по мнению турецкого правительства, может способствовать прекращению огня и установлению мира в регионе. Об этом сообщили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия анонсировала второй раунд переговоров по Украине.
«Турция ожидает делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле на следующей неделе, готова обеспечить безопасность», — пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции. Пока неясно, будут ли турецкие представители принимать участие в переговорах непосредственно, поскольку официальные лица Турции не делают конкретных заявлений на этот счет.
Второй раунд прямых переговоров делегаций России и Украины состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что сейчас российская сторона дорабатывает меморандум по прекращению огня, который представит Киеву на встрече. Среди требований Москвы — отмена законов, ущемляющих права русскоязычных граждан, отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение страны к безъядерному, нейтральному статусу. Подробнее о деталях встречи и подготовке к ней — в материале URA.RU.