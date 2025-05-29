В Турции пообещали обеспечить безопасность на переговорах России и Украины

Второй раунд прямых переговоров делегаций России и Украины состоится 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что сейчас российская сторона дорабатывает меморандум по прекращению огня, который представит Киеву на встрече. Среди требований Москвы — отмена законов, ущемляющих права русскоязычных граждан, отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение страны к безъядерному, нейтральному статусу. Подробнее о деталях встречи и подготовке к ней — в материале URA.RU.