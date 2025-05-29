Белый дом надеется на новый раунд переговоров России и Украины

Ранее о проведении второго раунда переговоров между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напоминает RT. По его словам, главой российской делегации вновь станет Владимир Мединский, который намерен передать украинской стороне меморандум по всем ключевым вопросам урегулирования конфликта. Первый раунд диалога состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» и обменом позициями относительно путей достижения мира.