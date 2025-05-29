Белый дом надеется на новый раунд переговоров России и Украины

В Белом доме оценили инициативу о переговорах России и Украины 2 июня.
США надеются на возобновление переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛавров объявил дату второго раунда переговоров России и Украины: когда и где пройдет встреча.
«Мы надеемся, что Россия и Украина приступят к прямым переговорам на следующей неделе в Стамбуле. Мы верим, что эта встреча состоится», — заявила Ливитт, передает Reuters.
Ранее о проведении второго раунда переговоров между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напоминает RT. По его словам, главой российской делегации вновь станет Владимир Мединский, который намерен передать украинской стороне меморандум по всем ключевым вопросам урегулирования конфликта. Первый раунд диалога состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» и обменом позициями относительно путей достижения мира.