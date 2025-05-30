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Под Таганрогом двое подростков пострадали в ДТП с питбайком

В Ростовской области в ДТП травмы получили двое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе 29 мая, когда водитель мини-мотоцикла не предоставил преимущество в движении автомобилю «ГАЗель».

По предварительной информации, авария случилась в хуторе Староротовка. Шестнадцатилетний подросток, управлявший питбайком, проигнорировал правила дорожного движения и не уступил дорогу «ГАЗели», что привело к столкновению на высокой скорости.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель питбайка 16 лет и его 13-летний пассажир.

Оба подростка были госпитализированы с различными травмами.