Под Таганрогом двое подростков пострадали в ДТП с питбайком

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе 29 мая, когда водитель мини-мотоцикла не предоставил преимущество в движении автомобилю «ГАЗель».
По предварительной информации, авария случилась в хуторе Староротовка. Шестнадцатилетний подросток, управлявший питбайком, проигнорировал правила дорожного движения и не уступил дорогу «ГАЗели», что привело к столкновению на высокой скорости.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель питбайка 16 лет и его 13-летний пассажир.
Оба подростка были госпитализированы с различными травмами.