Украинские войска могут сдать Сумы без боя: главное об СВО за 29 мая

Украинские войска могут оставить Сумы без боя в случае наступления российской армии, полагает Михаил Ходаренок. По его словам, такое развитие событий возможно из-за отсутствия информации о строительстве оборонительных сооружений вокруг областного центра, а также низкого морального состояния украинских военных. Он отметил, что если российские войска проведут быстрый обход Сум с флангов, украинское командование может принять решение об отводе войск ради сохранения личного состава и техники, чтобы избежать разрушительных боев.