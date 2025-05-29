Российские войска уничтожили почти весь батальон ВСУ в Перестройке (ДНР).
Украинские войска могут оставить Сумы без боя из-за слабой обороны и низкого морального духа. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Кроме того, в регионе уже были зафиксированы случаи самоубийства среди мобилизованных военнослужащих ВСУ, которые решили свести счеты с жизнью из-за давления со стороны командования.
Ситуация в ДНР для украинских войск также остается напряженной: ВС РФ активно продвигаются и сейчас готовятся окружить Красноармейск под Покровском. В частности, им удалось уже освободить село Шевченко Первое в регионе. Главное об СВО к 29 мая — в материале URA.RU.
ВСУ могут сдать Сумы без боя в случае наступления российских войск.
Ходаренок заявил, что из-за низкого морального духа ВСУ не готовы противостоять российским войскамФото: Официальный портал Киева.
Украинские войска могут оставить Сумы без боя в случае наступления российской армии, полагает Михаил Ходаренок. По его словам, такое развитие событий возможно из-за отсутствия информации о строительстве оборонительных сооружений вокруг областного центра, а также низкого морального состояния украинских военных. Он отметил, что если российские войска проведут быстрый обход Сум с флангов, украинское командование может принять решение об отводе войск ради сохранения личного состава и техники, чтобы избежать разрушительных боев.
В Сумской области мобилизованные военные покончили с собой.
В Сумской области были зафиксированы случаи самоубийств среди мобилизованных военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило антифашистское подполье, отметив, что причиной трагедий стало давление со стороны командования и заградотрядов. По данным подполья, киевские власти тщательно скрывали информацию о случившемся от общественности и родственников погибших.
Ветеран СВО Заур Гурциев погиб при взрыве гранаты в Ставрополе.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВетеран СВО погиб при взрыве гранаты у жилого дома в Ставрополе: власти рассматривают версию теракта.
В ночь на 29 мая на улице Чехова в Ставрополе произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека, в том числе ветеран СВО Заур Гурциев, участвовавший в программе «Время Героев». Глава региона Владимир Владимиров сообщил, что рассматривается версия теракта со стороны Украины. По словам мэра Ивана Ульяченко, жилое здание не пострадало, но несколько автомобилей получили повреждения. Все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
Штурмовики ВС РФ 4 дня передавали данные, находясь в 300 метрах от ВСУ.
Штурмовая группа ВС РФ четыре дня скрытно находилась в 300 метрах от украинских позиций под Богдановкой (ДНР), собирая разведданные перед штурмом. Благодаря туману, бойцы преодолели два км по открытому полю и заняли незаметную позицию, где фиксировали огневые точки противника. На пятый день начался штурм с южного направления, который застиг украинские войска врасплох. Это позволило российским силам уничтожить противника и окружить населенный пункт.
Тела темнокожих наемников ВСУ нашли при освобождении Богдановки.
Российские бойцы нашли тела темнокожих наемников, которые воевали на стороне ВСУФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
После освобождения Богдановки в ДНР военнослужащие ВС РФ обнаружили тела двух темнокожих наемников без документов и опознавательных знаков на позициях ВСУ. Об этом сообщил боец 90-й танковой дивизии Ибрагим Газиев. По его словам, подразделение вошло в населенный пункт на багги и успешно заняло позиции противника, обнаружив при этом значительные запасы боеприпасов для стрелкового оружия.
Российские войска начали окружение Красноармейска в ДНР.
Российские войска начали операцию по окружению Красноармейска в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Цель — минимизировать городские бои и защитить личный состав. По его словам, украинские силы уже эвакуировали из города органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия некоторых родителей. Пушилин отметил, что на территории населенного пункта создана оборонительная система, готовая к уличным боям.
ВС РФ освободили сразу три населенных пункта.
Сегодня российские войска освободили сразу три населенных пункта: Строевку в Харьковской области, Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При этом были нанесены удары по украинским силам в районах Купянска, Глущенково, Карповки и других регионах. Также ВС РФ уничтожили свыше 800 украинских военных, а также бронемашины, автомобили, артиллерию и военную инфраструктуру противника.
Российские ВВС уничтожили батальон украинских десантников.
ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ, уничтожив 60 украинских бойцовФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Российские ВВС нанесли удар по позициям второго батальона 46-й бригады ВСУ в Перестройке (ДНР), уничтожив около 60 человек личного состава. По данным российских силовых структур, подразделения ВСУ на этом направлении укомплектованы лишь на треть.
Боевики «Азова»* в Гнатовке издевались над мирными жителями.
Российский военнослужащий Рыжий заявил, что бойцы «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Гнатовке (ДНР) издевались над мирными жителями, убивали их и использовали украинских солдат в качестве прикрытия. Причем это уже не первый случай подобных инцидентов. Ранее вернувшиеся из украинского плена бойцы ВС РФ рассказали о пытках, избиениях и психологическом давлении со стороны украинских военных и «Азова», которые также принуждали их заучивать текста для съемок.
Российские войска уничтожили с помощью «Искандера» командный пункт ВСУ.
Минобороны РФ заявило, что с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» российские войска нанесли удар по командному пункту центра спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области. По данным ведомства, были уничтожены позиции личного состава и командования ВСУ, склад боеприпасов и техника противника, передает Пятый канал. Там же были опубликованы кадры, на которых зафиксирована детонация боеприпасов.