Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился в Кремле с Назарбаевым. Видео

Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву.

Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — прокомментировал Песков. Официальное заявление опубликовано на сайте Кремля. Детали их беседы пока не раскрываются, однако на опубликованных кадрах видно, что при встрече Путин и Назарбаев пожали друг другу руки и дружески обнялись.

Президент России сегодня также провел встречу с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ и предоставил ей свой лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр после переговоров в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее, в этот же день, Путин провел онлайн-встречи с многодетными семьями. Семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после общения с президентом вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.