Путин встретился в Кремле с Назарбаевым. Видео

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву.
Президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл с визитом в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — прокомментировал Песков. Официальное заявление опубликовано на сайте Кремля. Детали их беседы пока не раскрываются, однако на опубликованных кадрах видно, что при встрече Путин и Назарбаев пожали друг другу руки и дружески обнялись.
Президент России сегодня также провел встречу с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ и предоставил ей свой лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр после переговоров в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее, в этот же день, Путин провел онлайн-встречи с многодетными семьями. Семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после общения с президентом вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.