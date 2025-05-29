Путин встретился в Кремле с Назарбаевым. Видео

Президент России сегодня также провел встречу с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — Акиэ Абэ и предоставил ей свой лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр после переговоров в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее, в этот же день, Путин провел онлайн-встречи с многодетными семьями. Семье Марьям Хамхоевой и Беслана Боголова из Ингушетии после общения с президентом вручили ключи от новой четырехкомнатной квартиры в Назрани.