В Екатеринбурге заведующая детским садом получала сразу по четыре зарплаты

По версии следствия, в 2022—2023 годах она фиктивно устроила на работу трех человек — помощника повара, уборщика и кастеляншу, которые фактически не работали. Позже эти «сотрудники» передали заведующей свои банковские карты, на которые начислялись зарплаты. Эти деньги женщина тратила по своему усмотрению. В результате бюджету города был нанесен ущерб более 960 тысяч рублей.