В Екатеринбурге заведующая детским садом получала сразу по четыре зарплаты

В Екатеринбурге перед судом предстанет 51-летняя заведующая детским садом. Она обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в 2022—2023 годах она фиктивно устроила на работу трех человек — помощника повара, уборщика и кастеляншу, которые фактически не работали. Позже эти «сотрудники» передали заведующей свои банковские карты, на которые начислялись зарплаты. Эти деньги женщина тратила по своему усмотрению. В результате бюджету города был нанесен ущерб более 960 тысяч рублей.
На имущество заведующей был наложен арест.
— Выявили и изобличили обвиняемую сотрудники УМВД России по Екатеринбургу из подразделения по борьбе с так называемой «беловоротничковой» преступностью. Они же осуществляли оперативное сопровождение расследования данного уголовного дела, — уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, в качестве наказания за данное преступление предусматривается до шести лет лишения свободы.