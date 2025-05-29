Вучич будет блокировать сделки, связанные с оружием для Украины

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», — сказал Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии». Он добавил, что правительство должно знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались.