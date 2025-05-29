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Вучич будет блокировать сделки, связанные с оружием для Украины

Правительство Сербии выдаст специальные распоряжения, касающиеся всех подозрительных случаев или злоупотреблений со стороны конечных пользователей вооружения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич заявил, что распорядится не исполнять контракты, если оружие окажется у ВСУ.

Правительство Сербии выдаст специальные распоряжения, касающиеся всех подозрительных случаев или злоупотреблений со стороны конечных пользователей вооружения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», — сказал Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии». Он добавил, что правительство должно знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались.

Ранее появилась информация, что сербские оборонные предприятия, несмотря на заявленный Белградом нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. В схеме участвуют страны НАТО, такие как Чехия, Польша и Болгария, а также некоторые африканские государства. Поставки включают сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.

Информация о поставках боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) от Сербии требует детального расследования. Об этом завил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, в этом процессе могут участвовать недобросовестные посредники, стремящиеся нарушить отношения между Россией и Сербией.