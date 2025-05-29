Путин предложил вдове экс-премьера Японии посмотреть «Конька-горбунка»

Путин предложил вдове Синдзо Абэ посмотреть «Конька-горбунка» в Большом театре.
Президент России Владимир Путин пригласил Акиэ Абэ, вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на премьерный показ обновленного балета «Конек-горбунок» в Большом театре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В ходе беседы со вдовой Синдзо Абэ в Кремле президент предложил ей посмотреть сегодняшнего “Конька-горбунка” в Большом театре. Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр», — сказал представитель Кремля, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что после переговоров в Кремле, вдова бывшего японского премьера отправилась на премьеру обновленного спектакля «Конек-Горбунок» в Большой театр. Для оперативного передвижения по Москве российская сторона выделила ей служебный автомобиль главы государства. В Кремле подчеркнули, что такой жест со стороны президента России был продиктован уважением к памяти Синдзо Абэ и его личным отношениям с Владимиром Путиным.