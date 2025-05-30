В Волгоградской области у водителя изъяли иномарку за неуплату 51 штрафа

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские и судебные приставы проводят совместные рейды, чтобы найти людей, которые не уплатили административные штрафы в установленный срок. Согласно закону, граждане должны уплатить штраф в течение 60 дней после вступления постановления в силу. Если нарушитель этого не сделает, его могут привлечь к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в двойном размере от неуплаченной суммы, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.