В Волгоградской области у водителя изъяли иномарку за неуплату 51 штрафа

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские и судебные приставы проводят совместные рейды, чтобы найти людей, которые не уплатили административные штрафы в установленный срок. Согласно закону, граждане должны уплатить штраф в течение 60 дней после вступления постановления в силу. Если нарушитель этого не сделает, его могут привлечь к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в двойном размере от неуплаченной суммы, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
Если задолженность не погашена добровольно, постановление передают приставам для принудительного взыскания. Только за 29 мая сотрудники ГИБДД выявили 15 владельцев машин, уклоняющихся от уплаты штрафов. В их отношении составлены административные материалы.