Пожилая пассажирка легкового авто погибла в ДТП на Кубани

В Северском районе на автотрассе Афипская — Горячий Ключ произошло смертельное ДТП. Из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля погибла пожилая женщина, находившаяся в салоне.
Согласно предварительным данным, авария произошла из-за потери управления транспортным средством водителем LADA Granta. Как сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Северскому району Олег Ложаев, водитель не учел сложные погодные условия, а также мокрое дорожное покрытие и превысил безопасную скорость на участке с поворотом.
В результате автомобиль потерял устойчивость и был вынесен за пределы проезжей части на обочину, где произошло опрокидывание. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью для 62-летней пассажирки. Правоохранительные органы проводят дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего.