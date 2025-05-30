Пожилая пассажирка легкового авто погибла в ДТП на Кубани

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за потери управления транспортным средством водителем LADA Granta. Как сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Северскому району Олег Ложаев, водитель не учел сложные погодные условия, а также мокрое дорожное покрытие и превысил безопасную скорость на участке с поворотом.