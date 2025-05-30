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Пожилая пассажирка легкового авто погибла в ДТП на Кубани

Смертельная авария произошла в Северском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Северском районе на автотрассе Афипская — Горячий Ключ произошло смертельное ДТП. Из-за нарушения ПДД водителем легкового автомобиля погибла пожилая женщина, находившаяся в салоне.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за потери управления транспортным средством водителем LADA Granta. Как сообщил начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Северскому району Олег Ложаев, водитель не учел сложные погодные условия, а также мокрое дорожное покрытие и превысил безопасную скорость на участке с поворотом.

В результате автомобиль потерял устойчивость и был вынесен за пределы проезжей части на обочину, где произошло опрокидывание. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью для 62-летней пассажирки. Правоохранительные органы проводят дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего.