Дуда раскритиковал украинцев за повязки в цветах бандеровского флага

«Абсурд, когда я приезжаю на Украину, а меня обнимают и благодарят люди, у которых на руках повязки в цветах бандеровского флага. Я говорю, что мы не можем этого принять, а они разводят руками и спрашивают: “А что вы имеете в виду?” — отметил Дуда. По словам польского президента, республика не может согласиться с тем, что Украина прославляет лиц, причастных к массовым убийствам поляков.