В Самарской области при пожаре погибли двое детей

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По уголовному делу провели осмотр места происшествия, назначили первоначальные судебные экспертизы. Следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения причин пожара.