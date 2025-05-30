В Самарской области при пожаре погибли двое детей

САМАРА, 29 мая — РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в сарае в Красноярском районе Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что погибшие — девятилетние мальчики.
«Сегодня примерно в 19.30 (18.30 мск) произошло возгорание в сарае по адресу: муниципальный район Красноярский, населенный пункт Угловой, улица Молодежная, 2А. В результате пожара погибли два ребенка», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. По уголовному делу провели осмотр места происшествия, назначили первоначальные судебные экспертизы. Следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения причин пожара.
Прокуратура Красноярского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела.