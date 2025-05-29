На снявших на видео повреждение паспорта жительниц Петербурга завели дело

Ранее она рассказала, что девушкам по 22 года. Героиня видео была задержана первой. Она принесла извинения за свои действия. Девушка-оператор ролика рассказала, что они снимали видео в состоянии алкогольного опьянения. При этом идея ролика пришла в голову ее подруге, а выложить его в Интернет оператор решила сама.