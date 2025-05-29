На снявших на видео повреждение паспорта жительниц Петербурга завели дело

В отношении девушек, одна из которых умышленно повредила свой паспорт, а другая снимала происходящее на видео, завели уголовное дело по статьям о хулиганстве и надругательстве над Государственным гербом России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В отношении девушек, причастных к созданию резонансного ролика, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 (хулиганство. — Прим. ред.) и 329 (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации)», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк напомнила, что 28 мая в Сети распространилась видеозапись «циничных действий жительницы города на Неве по отношению к государственной символике и умышленного повреждения паспорта». Позже правоохранители также установили личность ее знакомой, которая вела съемку.
Официальный представитель МВД РФ рассказала, что обеих девушек доставили в отдел полиции и возбудили в отношении них уголовные дела. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщила Волк.
Ранее она рассказала, что девушкам по 22 года. Героиня видео была задержана первой. Она принесла извинения за свои действия. Девушка-оператор ролика рассказала, что они снимали видео в состоянии алкогольного опьянения. При этом идея ролика пришла в голову ее подруге, а выложить его в Интернет оператор решила сама.