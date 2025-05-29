Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Ставрополе втором мужчине

В съемной квартире Пенькова, несмотря на ряд подозрительных деталей из его биографии, не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни оружия. Кроме того, знавшие его отзывались о нем довольно нейтрально — мужчина хоть и со странностями, но патриот своей страны.