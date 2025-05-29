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Задымление произошло на станции «Таганская» фиолетовой ветки метро Москвы

На платформе станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена в четверг, 29 мая, произошло задымление. Об этом журналистам рассказали пассажиры подземки.

На платформе станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена в четверг, 29 мая, произошло задымление. Об этом журналистам рассказали пассажиры подземки.

— На «Таганской» фиолетовой ветки метро задымление на платформе, сообщают очевидцы. Узнаем причины, — передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.

22 апреля поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро временно перестали ходить от станции «Серпуховская» до «Южной» в связи с проверкой состава из-за задымления внутри вагона. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

24 мая интервалы движения поездов на Кольцевой линии московского метро временно были увеличены по часовой стрелке из-за человека, попавшего на пути. Спустя около получаса движение на ветке постепенно начало восстанавливаться.