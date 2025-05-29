Задымление произошло на станции «Таганская» фиолетовой ветки метро Москвы

22 апреля поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро временно перестали ходить от станции «Серпуховская» до «Южной» в связи с проверкой состава из-за задымления внутри вагона. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.