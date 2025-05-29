На повредившую паспорт жительницу Петербурга завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждены уголовные дела против девушки, намеренно испортившей свой паспорт, и её подруги, которая сняла акт вандализма на камеру. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, действия девушек расцениваются как хулиганство и проявление неуважения к Государственному гербу России. Напомним, о задержании подозреваемой стало известно накануне.
«Вчера в интернете получила распространение видеозапись циничных действий жительницы города на Неве по отношению к государственной символике и умышленного повреждения паспорта», — уточнила Волк, добавив, что личность её подруги, которая снимала на камеру противоправный поступок, была установлена полицейскими.
Представитель МВД РФ также отметила, что в настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.
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