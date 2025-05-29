На повредившую паспорт жительницу Петербурга завели уголовное дело

«Вчера в интернете получила распространение видеозапись циничных действий жительницы города на Неве по отношению к государственной символике и умышленного повреждения паспорта», — уточнила Волк, добавив, что личность её подруги, которая снимала на камеру противоправный поступок, была установлена полицейскими.