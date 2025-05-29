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Актер «Ментовских войн» Александр Лисицын умер в Петрозаводске

Умер народный артист Карелии, актер Александр Лисицын. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе театра драмы Карелии «Творческая мастерская».

Умер народный артист Карелии, актер Александр Лисицын. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе театра драмы Карелии «Творческая мастерская».

— С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни большой актер русской театральной школы, наш дорогой коллега и товарищ народный артист Карелии Александр Николаевич Лисицын, — говорится в сообщении.

Артист был одним из основателей «Творческой мастерской». Благодаря ему и другим мастерам более 35 лет назад в Карелии открылся новый театр. За свою карьеру он исполнил более 40 ролей на театральной сцене и снимался в российских сериалах «Не ссорьтесь, девочки» и «Ментовские войны».

Информация о месте и дате прощания будет объявлена позднее.