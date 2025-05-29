Актер «Ментовских войн» Александр Лисицын умер в Петрозаводске

Умер народный артист Карелии, актер Александр Лисицын. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе театра драмы Карелии «Творческая мастерская».
— С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни большой актер русской театральной школы, наш дорогой коллега и товарищ народный артист Карелии Александр Николаевич Лисицын, — говорится в сообщении.
Артист был одним из основателей «Творческой мастерской». Благодаря ему и другим мастерам более 35 лет назад в Карелии открылся новый театр. За свою карьеру он исполнил более 40 ролей на театральной сцене и снимался в российских сериалах «Не ссорьтесь, девочки» и «Ментовские войны».
Информация о месте и дате прощания будет объявлена позднее.