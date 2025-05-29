Актер «Ментовских войн» Александр Лисицын умер в Петрозаводске

Артист был одним из основателей «Творческой мастерской». Благодаря ему и другим мастерам более 35 лет назад в Карелии открылся новый театр. За свою карьеру он исполнил более 40 ролей на театральной сцене и снимался в российских сериалах «Не ссорьтесь, девочки» и «Ментовские войны».