Экс-начальник полтавского ТЦК Холодов погиб в ДТП

Бывший начальник полтавского территориального центра комплектования (ТЦК) Михаил Холодов погиб в результате ДТП, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».
Место аварии не уточняется.
По данным украинских СМИ, ДТП произошло 18 мая. Михаил Холодов с 2010 года работал в структуре военкоматов. Его назначили начальником полтавского ТЦК в мае 2023-го. Однако в августе того же года Михаила Холодова уволили с должности.
Ранее сообщалось, что в городе Рени Одесской области скончался сотрудник ТЦК в результате передозировки наркотиков.