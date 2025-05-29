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Экс-начальник полтавского ТЦК Холодов погиб в ДТП

Михаила Холодова назначили начальником полтавского ТЦК в мае 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

Бывший начальник полтавского территориального центра комплектования (ТЦК) Михаил Холодов погиб в результате ДТП, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».

Место аварии не уточняется.

По данным украинских СМИ, ДТП произошло 18 мая. Михаил Холодов с 2010 года работал в структуре военкоматов. Его назначили начальником полтавского ТЦК в мае 2023-го. Однако в августе того же года Михаила Холодова уволили с должности.

Ранее сообщалось, что в городе Рени Одесской области скончался сотрудник ТЦК в результате передозировки наркотиков.