Экс-начальник полтавского ТЦК Холодов погиб в ДТП

По данным украинских СМИ, ДТП произошло 18 мая. Михаил Холодов с 2010 года работал в структуре военкоматов. Его назначили начальником полтавского ТЦК в мае 2023-го. Однако в августе того же года Михаила Холодова уволили с должности.