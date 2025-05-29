Дептранс: Новость о задымлении в метро не подтвердилась, движение восстановлено

Информация о задымлении состава на Таганско-Краснопресненской линии метро не соответствует действительности. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение на Таганско-Краснопресненской линии в графике. Информация о задымлении состава не соответствует действительности, — говорится в сообщении.
Движение на «фиолетовой» ветке осуществляется в штатном режиме, эвакуация пассажиров со станции «Таганская» не требуется. Вентиляционные шахты переведены в режим дымоудаления, специалисты выясняют причины инцидента.
Незадолго до этого, в СМИ появилась информация о том, что на платформе станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена произошло задымление.
22 апреля поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не ходили от «Серпуховской» до «Южной» в связи с проверкой состава из-за задымления внутри вагона.