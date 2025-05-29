В Тбилиси задержали оппозиционера Нику Мелия

В Тбилиси сотрудники МВД Грузии задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции «За перемены» — Нику Мелию. Об этом сообщил его однопартиец, бывший генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в своем аккаунте на Facebook*.
Информации о причинах задержания официальных данных пока не поступало, однако известно, что Мелия находился в машине возле подъема к Лисьему озеру.
Недавно у Мелии истек срок внесения залога как меры пресечения за неявку на заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления Михаила Саакашвили. Политик заявил, что не собирается платить залог. Несмотря на это, официальных объяснений от МВД о причинах задержания пока не предоставлено. В то же время, суд Тбилиси назначил ему залог в размере 50 тысяч лари (более 18 тысяч долларов) за неявку на комиссию в апреле.
Ранее подобные обвинения были предъявлены другим лидерам оппозиции: Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из партии «Сильная Грузия», а также Георгию Вашадзе из «Стратегии Агмашенебели», Зурабу Джапаридзе и бывшему министру обороны Ираклию Окруашвили. В то время как некоторые из них внесли залог своевременно, другие — Окруашвили и Джапаридзе — отказались от его внесения. В результате суд уже арестовал их за неплатежи по залогу.
Ранее Останкинский суд Москвы заключил под стражу студентку столичного вуза Полину Костикову, обвиняемую в участии в террористической организации, из-за побега из-под домашнего ареста.
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