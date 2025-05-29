В Тбилиси задержали оппозиционера Нику Мелия

Недавно у Мелии истек срок внесения залога как меры пресечения за неявку на заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления Михаила Саакашвили. Политик заявил, что не собирается платить залог. Несмотря на это, официальных объяснений от МВД о причинах задержания пока не предоставлено. В то же время, суд Тбилиси назначил ему залог в размере 50 тысяч лари (более 18 тысяч долларов) за неявку на комиссию в апреле.