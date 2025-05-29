Украинские пограничники устроили стрельбу в цыганском поселении в Закарпатье

Конфликт произошел между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины.
В селе Великий Березный Закарпатской области произошло столкновение между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины. Украинские военные применили оружие с резиновыми пулями после того, как в их автомобили полетели камни.
«Инцидент случился во время проверки — пограничники подозревали цыган в помощи переправке людей через границу. В результате пострадали женщина, ребенок и двое военнослужащих. Также был избит начальник заставы», — сообщает украинский журналист Виталий Глагола.
Участие в операции против цыган принимали не только пограничники, но и украинская полиция с Нацгвардией. Нескольких нападавших задержали — им грозит уголовная ответственность за нападение и порчу имущества. Село Великий Березный находится рядом со словацкой границей.
Ранее в Закарпатской области произошел конфликт между работниками ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат — прим. URA.RU) и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата.