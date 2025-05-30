Небензя раскрыл, до каких пор будет продолжаться СВО

Небензя напомнил, что у Киева есть выбор.
Россия намерена продолжать специальную военную операцию (СВО) до тех пор, пока власти Украины сохраняют курс на удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию. Кроме того, мы будем уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — отметил Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
С начала специальной военной операции, объявленной 24 февраля 2022 года, российские власти неоднократно подчеркивали, что целью действий остается достижение заявленных задач и обеспечение безопасности новых регионов, присоединенных к РФ в октябре 2022 года. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что примирение между Россией и Украиной неизбежно, однако его сроки зависят от позиции Киева и хода переговоров.