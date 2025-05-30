Небензя раскрыл, до каких пор будет продолжаться СВО

«До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию. Кроме того, мы будем уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — отметил Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.