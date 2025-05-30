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Небензя поставил Зеленского перед выбором

Сейчас именно Украина должна сделать выбор между миром на основе переговоров и поражением в военном конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя.

Сейчас именно Украина должна сделать выбор между миром на основе переговоров и поражением в военном конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул Василий Небензя в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины. Кроме того, Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение стремятся ввести в заблуждение и дезинформировать президента США Дональда Трампа, а также сделать все возможное для возвращения Вашингтона к антироссийскому и русофобскому курсу.