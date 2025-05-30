Небензя поставил Зеленского перед выбором

«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — подчеркнул Василий Небензя в ходе обсуждения ситуации вокруг Украины. Кроме того, Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение стремятся ввести в заблуждение и дезинформировать президента США Дональда Трампа, а также сделать все возможное для возвращения Вашингтона к антироссийскому и русофобскому курсу.