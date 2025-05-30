В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине

«Суд района Прага-6 приговорил Мартину Беднаржову к семи месяцам условно и трехлетнему запрету на педагогическую деятельность», — приводит информационное агентство CTK со ссылкой на решение суда района Прага-6. По данным агентства, Беднаржову признали виновной после того, как она озвучила на уроке литературы в восьмом классе российскую точку зрения относительно событий на Украине. Ее слова были записаны учениками на смартфон, после чего руководство школы приняло решение об увольнении педагога.