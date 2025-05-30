Mash: украинский дрон атаковал больницу в Курской области, есть пострадавшие

ПВО сбила не меньше четырех дронов ВСУ.
Вечером 29 мая в Курской области зафиксировали атаку беспилотников, в результате которой обломки одного из аппаратов повредили окна больницы № 1, есть пострадавшие. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.
«Со слов местных, ПВО сбила не меньше четырех дронов за вечер. На месте уничтожения одного из них началось возгорание», — отмечается в сообщении Mash. Официальные комментарии от властей или экстренных служб региона на момент публикации не поступали.
По информации источника, в результате падения обломков дрона в здании больницы № 1 выбило два оконных стекла. Один человек получил травмы, его состояние уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится оценка ущерба и устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее в оперативном штабе правительства Курской области сообщили, что на всей территории региона введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям напомнили о бдительности.