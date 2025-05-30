Норовирус был обнаружен на круизном лайнере «Михаил Булгаков»

По информации ведомства, более 100 человек обратились за медицинской помощью и в настоящее время находятся в изоляции. Роспотребнадзор проводит работу по выявлению лиц, которые контактировали с заболевшими, и принимает меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.