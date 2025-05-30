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Норовирус был обнаружен на круизном лайнере «Михаил Булгаков»

На круизном лайнере «Михаил Булгаков», который осуществляет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, был зафиксирован случай норовируса.

На круизном лайнере «Михаил Булгаков», который осуществляет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, был зафиксирован случай норовируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора ТАСС.

«В ходе проверок специалисты Роспотребнадзора обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в организации питания пассажиров. В частности, к работе были допущены сотрудники пищеблока, имеющие признаки кишечной инфекции, а также ряд работников без медицинских книжек», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, более 100 человек обратились за медицинской помощью и в настоящее время находятся в изоляции. Роспотребнадзор проводит работу по выявлению лиц, которые контактировали с заболевшими, и принимает меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось о массовом отравлении пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков». По их данным, сотни туристов были сняты с рейса в Угличе для проверки врачами.

Кроме того, управление Роспотребнадзора Ярославской области начало расследование в связи с отравлением на теплоходе «Михаил Булгаков» и отобрало пробы пищевых продуктов.