Mash: Обломки БПЛА упали около больницы в Курской области

Курская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате попадания обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городской больнице № 1 выбиты стекла, есть пострадавшие. Об этом стало известно в четверг, 29 мая.
Сообщается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько дронов за вечер. Официальной информации по происшествию пока не поступало, передает Telegram-канал Mash.
Всего за минувшую ночь было уничтожено 48 БПЛА над территорией РФ.
Днем ранее оборонное ведомство сообщало, что российские ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников Вооруженных сил Украины. Их ликвидировали над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской и другими российскими областями.