Mash: Обломки БПЛА упали около больницы в Курской области

Курская область подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате попадания обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городской больнице № 1 выбиты стекла, есть пострадавшие. Об этом стало известно в четверг, 29 мая.