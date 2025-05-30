В США допустили потерю Украиной Одессы в случае долгого продолжения конфликта

«Если война будет продолжаться — потому что, по сути, Украина не идет на мир, не хочет мира, а [президент США Дональд] Трамп в итоге подчинится доминирующей точке зрения на Западе, что нужно продолжать войну с Россией, — то, как мне кажется, Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий», — заявил Сакс в беседе с ТАСС. Эксперт подчеркнул, что при таком развитии событий страна может быть полностью разгромлена и лишиться всего черноморского побережья.