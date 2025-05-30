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В США допустили потерю Украиной Одессы в случае долгого продолжения конфликта

Украина рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если не согласится на мирные переговоры в ближайшее время. Такое мнение высказал американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) Джеффри Сакс.

Украина может потерять все побережье Черного моря.

Украина рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу, если не согласится на мирные переговоры в ближайшее время. Такое мнение высказал американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) Джеффри Сакс.

«Если война будет продолжаться — потому что, по сути, Украина не идет на мир, не хочет мира, а [президент США Дональд] Трамп в итоге подчинится доминирующей точке зрения на Западе, что нужно продолжать войну с Россией, — то, как мне кажется, Украина потеряет не только гораздо больше жизней, но и гораздо больше территорий», — заявил Сакс в беседе с ТАСС. Эксперт подчеркнул, что при таком развитии событий страна может быть полностью разгромлена и лишиться всего черноморского побережья.

В украинском правительстве выражают обеспокоенность возможными переговорами между президентами США и России, касающимися заключения мирного соглашения. Как сообщает издание The New York Times, в Киеве опасаются, что американский лидер Дональд Трамп может одобрить присоединение к России ряда новых территорий, включая Одессу и Одесскую область, напоминает RT.