ČJ: в Чехии учительницу осудили за слова об Украине

Суд в Праге приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условного лишения свободы и 20 месяцам испытательного срока за пророссийские высказывания, сделанные на уроке литературы. Об этом сообщает интернет-портал Česká justice 29 мая.
По информации портала, после трехлетних судебных разбирательств Беднаржова была наказана за несогласие с официальной позицией чешских властей по конфликту в Украине. Женщина озвучила свои взгляды на уроке стилистики в начальной школе.
Судья, объясняя вынесенное решение, отметила, что Беднаржова злоупотребила своим статусом учителя, чтобы распространять «вводящие в заблуждение интерпретации» среди детей, которые не могли критически оценить услышанное.
Судья добавила, что если бы учительница делилась своим мнением в частном порядке, «возможно, ее бы не привлекли к ответственности».
Также сообщается, что Беднаржовой запрещено преподавать в течение трех лет, и ей предстоит пройти курс по медиаграмотности.