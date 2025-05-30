Роспотребнадзор расследует вспышку норовируса на лайнере «Михаил Булгаков»

Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий после получения информации о случаях острой кишечной инфекции у более чем 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», курсирующего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Об этом, в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.