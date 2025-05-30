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Роспотребнадзор расследует вспышку норовируса на лайнере «Михаил Булгаков»

Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий после получения информации о случаях острой кишечной инфекции у более чем 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», курсирующего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Об этом, в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий после получения информации о случаях острой кишечной инфекции у более чем 100 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков», курсирующего по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва. Об этом, в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Все заболевшие изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого из них нет. Ведется работа по выявлению контактных лиц, — говорится в сообщении.

В ходе расследования установлен норовирус. Выявлены грубые нарушения санитарных требований, в том числе допуск к работе сотрудников с признаками инфекции и носителей норовируса. Все заболевшие изолированы, проводится дезинфекция и работа по выявлению контактных лиц. Информация передана в правоохранительные органы.

Похожий случай произошел в Красноярском крае. Отравившиеся в санатории «Сосновый бор» были заражены норовирусом. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Число жертв отравления достигло 33 человек.