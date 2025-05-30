ВСУ атаковали Курскую область, есть пострадавшие

Курск подвергся атаке беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате атаки ранен 27-летний мужчина, ехавший в автомобиле. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
— Враг этой ночью атаковал Курск беспилотниками. На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Обломки БПЛА повредили здание городской больницы № 1, выбив окна, однако среди пациентов пострадавших нет.
Также зафиксированы повреждения многоквартирных домов. На месте работают все необходимые службы, пострадавшим будет оказана помощь.
Всего за минувшую ночь было уничтожено 48 БПЛА над территорией РФ.
Днем ранее оборонное ведомство сообщало, что российские ПВО с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая уничтожили 296 беспилотников Вооруженных сил Украины. Их ликвидировали над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской и другими российскими областями.