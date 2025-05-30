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На западной границе Украины произошла стрельба

В Закарпатской области Украины случился вооруженный конфликт между цыганами и пограничниками.

В Закарпатской области Украины случился вооруженный конфликт между цыганами и пограничниками. Об этом в своем телеграм-канале написал украинский журналист Виталий Глагола.

«Стрельба в Великом Березном — есть раненые. Как мне удалось выяснить, в ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками», — говорится в сообщении.

Глагола уточнил, что в местности проходила проверка, связанная с перевозкой людей через госграницу. В ходе проверки цыгане попытались заблокировать пограничный отряд, но не смогли.

Он также отметил, что во время перестрелки в сторону пограничников начали кидать камни. В итоге были повреждены два служебных автомобиля. В ответ пограничники выпустили по цыганам резиновые пули. Глагола сообщил о ранении в живот и руку женщины, также травмы получил ребенок. Их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что чешскую учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине.