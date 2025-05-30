На западной границе Украины произошла стрельба

Он также отметил, что во время перестрелки в сторону пограничников начали кидать камни. В итоге были повреждены два служебных автомобиля. В ответ пограничники выпустили по цыганам резиновые пули. Глагола сообщил о ранении в живот и руку женщины, также травмы получил ребенок. Их состояние не уточняется.