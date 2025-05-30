Хинштейн: в Курске ранен мужчина в авто в результате атаки беспилотников

«Сегодня ночью враг атаковал Курск с помощью беспилотников. На данный момент известно о раненом — 27-летнем мужчине, который находился в автомобиле. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Обломки БПЛА повредили здание городской больницы № 1, выбив окна в стационаре. К счастью, среди пациентов нет пострадавших», — отметил он в своем телеграм-канале.