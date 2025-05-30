Хинштейн: в Курске ранен мужчина в авто в результате атаки беспилотников

В результате атаки украинских беспилотников на Курскую область пострадал один человек. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, обломки одного из БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1.
«Сегодня ночью враг атаковал Курск с помощью беспилотников. На данный момент известно о раненом — 27-летнем мужчине, который находился в автомобиле. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Обломки БПЛА повредили здание городской больницы № 1, выбив окна в стационаре. К счастью, среди пациентов нет пострадавших», — отметил он в своем телеграм-канале.
Также в результате падения обломков беспилотников были повреждены многоквартирные дома. На месте происшествия работают соответствующие службы. Хинштейн добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Ранее жительница Белгородской области второй раз за две недели получила ранения при обстреле ВСУ.