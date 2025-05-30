Украинские пограничники устроили стрельбу в цыганском поселении

Глагола отметил, что конфликт начался во время проверки цыганских лагерей, поскольку правоохранители подозревали их в содействии незаконной переправке людей через границу. В ходе столкновения применялись резиновые пули, и есть раненые — среди них женщина и ребенок, а также пострадали двое военнослужащих. Кроме того, был избит начальник заставы.