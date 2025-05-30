Украинские пограничники устроили стрельбу в цыганском поселении

В селе Великий Березный, расположенном в Закарпатской области, произошел конфликт между местными цыганами и сотрудниками государственной пограничной службы Украины.
В результате столкновения пограничники применили резиновые пули, сообщает украинский журналист Виталий Глагола. По его словам, в ходе инцидента в цыганском лагере на границе со Словакией возникла вооруженная стычка, во время которой в сторону пограничных машин летели камни, повредившие два служебных автомобиля.
Глагола отметил, что конфликт начался во время проверки цыганских лагерей, поскольку правоохранители подозревали их в содействии незаконной переправке людей через границу. В ходе столкновения применялись резиновые пули, и есть раненые — среди них женщина и ребенок, а также пострадали двое военнослужащих. Кроме того, был избит начальник заставы.
Позже журналист сообщил, что в проверке участвовали не только пограничники, но и сотрудники полиции и национальной гвардии. Задержаны нападавшие, им предъявлены обвинения по статьям УК Украины за насилие в отношении правоохранителей и умышленное повреждение имущества.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины из-за нехватки личного состава начали снимать пограничников с границы Белоруссии и Польши и перебрасывать их на передовую.