У побережья Южных Курил зафиксировали сразу два землетрясения

В акватории Тихого океана близ побережья Южных Курил произошли два землетрясения. Их зафиксировали в ночь на пятницу, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.