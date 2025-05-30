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У побережья Южных Курил зафиксировали сразу два землетрясения

В акватории Тихого океана близ побережья Южных Курил произошли два землетрясения.

В акватории Тихого океана близ побережья Южных Курил произошли два землетрясения. Их зафиксировали в ночь на пятницу, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По данным специалиста, магнитуда подземных толчков составила 4,8 и 4,6 балла для первого и второго землетрясений соответственно.

Эпицентры подземных толчков находились юго-восточное курильского острова Итуруп.

Семенова отметила, что данные об ощутимости землетрясений не пострадали. Тревогу цунами также не объявляли.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой в 5,6 балла близ густонаселенного острова Ява в Индонезии.