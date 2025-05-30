Украинский беспилотник повредил здание больницы в Курске

Накануне атака беспилотников была успешно отражена в Москве. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, обломки БПЛА упали вблизи дома на проспекте Вернадского. По данным мэра Москвы, серьезных повреждений это не вызвало, удалось обойтись и без пострадавших. А к месту падения фрагментов дронов сразу же прибыли сотрудники экстренных служб.