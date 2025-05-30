Украинский беспилотник повредил здание больницы в Курске

Украинские беспилотники ночью 30 мая в очередной раз атаковали Курскую область. На этот раз не обошлось без пострадавших и повреждений имущества. Подробности в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Как рассказал чиновник, в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Курскую область пострадал 27-летний мужчина, он получил ранения. Помимо этого, обломки одного из дронов повредили здание Курской городской больницы № 1.
«Враг этой ночью атаковал Курск беспилотниками. На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали. Обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1 — в стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет», — написал Хинштейн.
Накануне атака беспилотников была успешно отражена в Москве. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, обломки БПЛА упали вблизи дома на проспекте Вернадского. По данным мэра Москвы, серьезных повреждений это не вызвало, удалось обойтись и без пострадавших. А к месту падения фрагментов дронов сразу же прибыли сотрудники экстренных служб.