ДТП с двумя автомобилями произошло на 97-м километр МКАД, движение затруднено

На 97-м километре внутренней стороны МКАД (в районе Метрогородка) произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.