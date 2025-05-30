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ДТП с двумя автомобилями произошло на 97-м километр МКАД, движение затруднено

На 97-м километре внутренней стороны МКАД (в районе Метрогородка) произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На 97-м километре внутренней стороны МКАД (в районе Метрогородка) произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Движение в районе аварии перекрыто, обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Накануне, на Новорижском шоссе в районе Кунцево на левой полосе в сторону центра произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Ранее возле Московской кольцевой автодороги на платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и трех легковых автомобилей. По словам очевидцев произошедшего, один из автомобилей перевернулся.