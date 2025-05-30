Два землетрясения произошли у побережья южных Курил.

У побережья южных Курильских островов произошли два землетрясения. Подземные толчки зафиксированы в ночь на пятницу, 30 мая. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Она отметила, что магнитуда зафиксированных в Тихом океане подземных толчков составила 4,8 и 4,6.
«Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 30 мая. Эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп», — цитирует сейсмолога издание.
Вместе с тем никаких сигналов от населения из-за ощутимых толчков властям не поступало. Тревога цунами на этот раз также не объявлялась.
Ранее KP.RU писал, что в Иркутской области 27 мая зарегистрировали землетрясение на Байкале. Сейсмособытию был присвоен 10,6 энергетический класс.
А 30 лет назад, в ночь с 27 на 28 мая 1995 года, мощное землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск в Сахалинской области. Он был расположен в 30 километрах от эпицентра землетрясения, сила которого составила 10 баллов. Первый и самый разрушительный толчок произошел в 01:04. Погибли 2040 человек из 3147 жителей поселка. Экономический ущерб составил более двух триллионов рублей.