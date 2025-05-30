Два землетрясения произошли у побережья южных Курил.

А 30 лет назад, в ночь с 27 на 28 мая 1995 года, мощное землетрясение уничтожило поселок Нефтегорск в Сахалинской области. Он был расположен в 30 километрах от эпицентра землетрясения, сила которого составила 10 баллов. Первый и самый разрушительный толчок произошел в 01:04. Погибли 2040 человек из 3147 жителей поселка. Экономический ущерб составил более двух триллионов рублей.