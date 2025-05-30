Найдена исчезнувшая сто лет назад подлодка

У берегов Калифорнии была обнаружена подводная лодка, пропавшая более ста лет назад. Об этом сообщает издание Livescience.
Субмарина USS F-1 затонула в 1917 году недалеко от Сан-Диего после столкновения с другой подлодкой, получив серьезные повреждения. Из 22 членов экипажа удалось спасти только троих.
Инцидент произошел во время 48-часового инженерного пробега USS F-1 между Сан-Педро и Сан-Диего, когда она проходила испытания ходовых характеристик. В это время рядом находились подлодки USS F-2 и USS F-3, которые также проводили аналогичные тесты. Все три суда попали в зону густого тумана, и USS F-3 столкнулась с USS F-1, после чего осталась на месте для участия в спасении выживших.
Брэдли Крюгер, подводный археолог ВМС США, сообщил, что в 2025 году место крушения было впервые исследовано с помощью камер высокого разрешения. Субмарина находится на глубине около 400 метров, что делает работу водолазов невозможной. Поэтому для исследования USS F-1 использовали батискаф и подводного робота.
Исследователи отметили, что подлодка сохранилась удивительно хорошо. В знак уважения к 19 подводникам, которые погибли в этой катастрофе, было принято решение оставить ее на дне нетронутой.
Ранее в Японском море, спустя более 80 лет, нашли советскую подлодку.