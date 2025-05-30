Найдена исчезнувшая сто лет назад подлодка

Инцидент произошел во время 48-часового инженерного пробега USS F-1 между Сан-Педро и Сан-Диего, когда она проходила испытания ходовых характеристик. В это время рядом находились подлодки USS F-2 и USS F-3, которые также проводили аналогичные тесты. Все три суда попали в зону густого тумана, и USS F-3 столкнулась с USS F-1, после чего осталась на месте для участия в спасении выживших.