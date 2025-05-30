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Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод в Колумбии

В Колумбии неизвестные лица совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario.

В Колумбии неизвестные лица совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario. Инцидент произошел в департаменте Араука, сообщили в пресс-службе компании Cenit.

Для ликвидации последствий утечки на нефтепроводе компания задействовала план экстренного реагирования.

«Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе Bicentenario в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука, после террористической атаки, совершенной неизвестными против нашей инфраструктуры», — говорится в сообщении компании.

На месте также находится армия Колумбии, которая обеспечивает безопасность района для допуска технических специалистов. Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия до завершения ремонтных работ.

Компания Cenit также осудила произошедшее. Там подчеркнули, что такие преступления против объектов энергоинфраструктуры несут угрозу жизни и здоровья населения, наносят ущерб природе и подрывают экономику страны.

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