Неизвестные совершили террористическую атаку на нефтепровод в Колумбии

В Колумбии неизвестные лица совершили террористическую атаку на нефтепровод Bicentenario. Инцидент произошел в департаменте Араука, сообщили в пресс-службе компании Cenit.
Для ликвидации последствий утечки на нефтепроводе компания задействовала план экстренного реагирования.
«Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе Bicentenario в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука, после террористической атаки, совершенной неизвестными против нашей инфраструктуры», — говорится в сообщении компании.
На месте также находится армия Колумбии, которая обеспечивает безопасность района для допуска технических специалистов. Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия до завершения ремонтных работ.
Компания Cenit также осудила произошедшее. Там подчеркнули, что такие преступления против объектов энергоинфраструктуры несут угрозу жизни и здоровья населения, наносят ущерб природе и подрывают экономику страны.
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