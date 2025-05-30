В Канаде два человека госпитализированы после нападения медведицы

В канадском городе Тимминс, расположенном в провинции Онтарио, произошёл инцидент с участием дикого животного, в результате которого два человека были госпитализированы.
По информации телеканала CTV, нападение произошло после того, как местный житель заметил медвежонка на дереве и спустил собаку на улицу. При попытке вернуть питомца мужчина подвергся атаке со стороны медведицы, находившейся поблизости. Второй пострадавший получил травмы, пытаясь оказать помощь.
Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с ранениями, угроза их жизни отсутствует. Собака в происшествии не пострадала.
Власти организовали поиски дикой самки медведя и её детёныша, в районе происшествия планируется установка капканов. Местных жителей предупредили об опасности приближения к медвежатам, поскольку самка всегда находится неподалёку и способна агрессивно защищать потомство.
Подобные случаи нападения медведей на людей в Канаде считаются редкостью и чаще происходят в лесистой местности, а не в черте города.
Ранее сообщалось, как в Забайкалье медведь напал на двух лесных пожарных.