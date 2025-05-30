В Канаде два человека госпитализированы после нападения медведицы

По информации телеканала CTV, нападение произошло после того, как местный житель заметил медвежонка на дереве и спустил собаку на улицу. При попытке вернуть питомца мужчина подвергся атаке со стороны медведицы, находившейся поблизости. Второй пострадавший получил травмы, пытаясь оказать помощь.