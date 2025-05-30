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В Канаде два человека госпитализированы после нападения медведицы

Инцидент произошел, когда один из жителей спустил собаку, заметив на дереве медвежонка.

Источник: Аргументы и факты

В канадском городе Тимминс, расположенном в провинции Онтарио, произошёл инцидент с участием дикого животного, в результате которого два человека были госпитализированы.

По информации телеканала CTV, нападение произошло после того, как местный житель заметил медвежонка на дереве и спустил собаку на улицу. При попытке вернуть питомца мужчина подвергся атаке со стороны медведицы, находившейся поблизости. Второй пострадавший получил травмы, пытаясь оказать помощь.

Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение с ранениями, угроза их жизни отсутствует. Собака в происшествии не пострадала.

Власти организовали поиски дикой самки медведя и её детёныша, в районе происшествия планируется установка капканов. Местных жителей предупредили об опасности приближения к медвежатам, поскольку самка всегда находится неподалёку и способна агрессивно защищать потомство.

Подобные случаи нападения медведей на людей в Канаде считаются редкостью и чаще происходят в лесистой местности, а не в черте города.

Ранее сообщалось, как в Забайкалье медведь напал на двух лесных пожарных.