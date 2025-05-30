Полиция задержала совладельцев «ТГК-14» за незаконную кредитную деятельность: им грозит 10 лет тюрьмы

В Забайкальском крае началось расследование дела о незаконной деятельности с тарифами. Фигурантами выступают совладельцы генерирующей компании «ТГК-14». Одним из задержанных стал председатель совета директоров Константин Люльчев. Если суд поддержит обвинение, он может получить до 10 лет тюрьмы, пишет «Интерфакс».