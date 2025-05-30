Полиция задержала совладельцев «ТГК-14» за незаконную кредитную деятельность: им грозит 10 лет тюрьмы

В Забайкальском крае началось расследование дела о незаконной деятельности с тарифами. Фигурантами выступают совладельцы генерирующей компании «ТГК-14». Одним из задержанных стал председатель совета директоров Константин Люльчев. Если суд поддержит обвинение, он может получить до 10 лет тюрьмы, пишет «Интерфакс».
Источники «Интерфакса» сообщили, что Константину Люльчеву предъявят обвинение в ближайшее время. В суде уведомили о характере дела совладельца «ТГК-14». Его задержали, в том числе, по подозрению в незаконной кредитной деятельностью. Фигуранту вменяют часть 4 статьи 159 УК России.
«Претензии следователей к Люльчеву также связаны с завышением энерготарифов на территории Забайкалья и Бурятии», — поделился данными источник «Интерфакса».
Тем временем, в Краснодарском крае заключили под стражу первого замминистра природных ресурсов Александра Каинова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.