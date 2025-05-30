«Неофициальное преследование — это что? Это когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи Владимира Владимировича Путина о “Нормандии-Неман”, говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, предатели. Хотя Франция войну официально не объявляла России, но, как мы видим, государство Франция поддерживает Украину и полностью на ее стороне. И те свободные французы, которые самостоятельно решили встать на сторону России, для них являются предателями», — заявил Мюнье в беседе с ТАСС.