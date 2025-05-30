Военблогер Рожин раскрыл число без вести пропавших солдат ВСУ

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о росте числа пленных украинских солдат. Он отметил, что среди пленных имеются как лица, принужденные ВСУ к участию в боевых действиях и отправленные на фронт, так и те, кто поступил на службу добровольно. Особое внимание глава ДНР уделил военнопленным, придерживающимся радикальных взглядов и воюющим по убеждению. По его словам, именно эта группа бойцов ВСУ представляет наибольшую угрозу, напоминает RT.