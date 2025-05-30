В ДНР наблюдается рост числа пленных ВСУ.
Более 400 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил российский военный блогер Борис Рожин со ссылкой на бывшего заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, который озвучил эти данные в украинских СМИ.
По словам Рожина, Мамедов отметил, что число пропавших без вести в рядах ВСУ превышает 400 тысяч человек. «Там может быть некоторый процент дезертиров и попавших в плен, но большинство — это именно погибшие», — написал Рожин в своем telegram-канале.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о росте числа пленных украинских солдат. Он отметил, что среди пленных имеются как лица, принужденные ВСУ к участию в боевых действиях и отправленные на фронт, так и те, кто поступил на службу добровольно. Особое внимание глава ДНР уделил военнопленным, придерживающимся радикальных взглядов и воюющим по убеждению. По его словам, именно эта группа бойцов ВСУ представляет наибольшую угрозу, напоминает RT.