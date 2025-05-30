Российские военные получили от «Форэс» 15 млн рублей за сбитый F-16

Форэс вознаградил военных 15 млн рублей за сбитый F-16.
Двенадцать российских военнослужащих, участвовавших в уничтожении первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции, получили премию в размере 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в компании «Форэс», которая выступила инициатором выплаты.
В компании уточнили, что передача денежных сертификатов прошла 29 мая на приграничной территории с участием командования Вооруженных сил России. «Компания “Форэс” выполнила ранее объявленное обязательство и передала 15 миллионов рублей военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции. Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели», — сообщили представители предприятия, передает ТАСС.
Руководство «Форэс» напомнило, что ранее на Петербургском международном экономическом форуме было публично объявлено о вознаграждении за сбитый истребитель F-16, а также о выплатах за уничтоженную западную бронетехнику. В декабре 2024 года генеральный директор компании Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за первый сбитый F-16.
С начала специальной военной операции компания «Форэс» направила на поддержку российских военных 237,7 млн рублей. Из этих средств приобретались техника, средства связи, оборудование радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, медикаменты и эвакуационное снаряжение. В зону боевых действий было поставлено более 500 тонн медицинских изделий и лекарственных препаратов.
В декабре прошлого года генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев заявил о намерении предоставить российским военным премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение истребителя F-16 в районе проведения специальной военной операции. Владимир Рогов, возглавляющий комиссию по вопросам суверенитета, патриотическим инициативам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, сообщил, что американский истребитель F-16, предположительно, был сбит на территории Запорожской области в тот момент, когда осуществлялась подготовка ракетного удара по данному региону, напоминает RT.