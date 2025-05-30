В декабре прошлого года генеральный директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев заявил о намерении предоставить российским военным премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение истребителя F-16 в районе проведения специальной военной операции. Владимир Рогов, возглавляющий комиссию по вопросам суверенитета, патриотическим инициативам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, сообщил, что американский истребитель F-16, предположительно, был сбит на территории Запорожской области в тот момент, когда осуществлялась подготовка ракетного удара по данному региону, напоминает RT.