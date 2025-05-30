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Силовики перекрыли дорогу к бухте Горностай во Владивостоке

Над Горностаем летает вертолёт.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке ограничено движение транспорта в районе перекрестка на Щитовой, неподалёку от бухты Горностай, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам очевидцев, на месте работают представители силовых структур — сотрудники досматривают автомобили в обоих направлениях. Это вызвало заторы на трассе.

Сообщается, что в небе над Горностаем очевидцы заметили вертолет, слышны хлопки. Кроме того, есть информация, что перекрыли дорогу в районе Снеговой во Владивостоке.

Корр. ИА PrimaMedia уточняет причины и обстоятельства происходящего.