Силовики перекрыли дорогу к бухте Горностай во Владивостоке

Во Владивостоке ограничено движение транспорта в районе перекрестка на Щитовой, неподалёку от бухты Горностай, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам очевидцев, на месте работают представители силовых структур — сотрудники досматривают автомобили в обоих направлениях. Это вызвало заторы на трассе.
Сообщается, что в небе над Горностаем очевидцы заметили вертолет, слышны хлопки. Кроме того, есть информация, что перекрыли дорогу в районе Снеговой во Владивостоке.
Корр. ИА PrimaMedia уточняет причины и обстоятельства происходящего.