Житель Хабаровского края «заминировал» кафе, чтобы отомстить сожительнице

После проверки на месте взрывного устройства не обнаружили. На мужчину завели уголовное дело. На суде он признал свою вину. За хулиганские действия ему назначили три года условного наказания. Кроме того, он добровольно выплатил полиции ущерб за ложный вызов. Приговор уже вступил в силу.