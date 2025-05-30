Житель Хабаровского края «заминировал» кафе, чтобы отомстить сожительнице

В районе имени Лазо мужчина позвонил в полицию с ложным сообщением о заложенной гранате в кафе «Уют». Он сделал это, чтобы напугать свою сожительницу.
В июле 2024 года житель посёлка Переяславка поссорился с женщиной по телефону из-за её задержки на работе. В ходе конфликта он решил отомстить и сообщил о ложном взрывном устройстве в экстренную службу.
После проверки на месте взрывного устройства не обнаружили. На мужчину завели уголовное дело. На суде он признал свою вину. За хулиганские действия ему назначили три года условного наказания. Кроме того, он добровольно выплатил полиции ущерб за ложный вызов. Приговор уже вступил в силу.