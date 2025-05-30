Фейковая вакансия обернулась кражей с карты в Приморье

Следуя указаниям, он ввёл личные данные, номер телефона и зашёл в онлайн-банк, чтобы якобы «привязать счёт» для будущих выплат. Затем по просьбе злоумышленников мужчина перевёл деньги на счёт мобильного телефона и передал код из СМС. После этого с его карты исчезли более 12 тысяч рублей.