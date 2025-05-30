Фейковая вакансия обернулась кражей с карты в Приморье

Житель Уссурийска лишился сбережений, поверив в предложение о работе на удалёнке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
40-летний мужчина, являющийся инвалидом III группы, сообщил в полицию, что получил звонок от неизвестной женщины. Она предложила ему удалённую подработку и уговорила установить специальное приложение с функцией видеозвонка и демонстрацией экрана.
Следуя указаниям, он ввёл личные данные, номер телефона и зашёл в онлайн-банк, чтобы якобы «привязать счёт» для будущих выплат. Затем по просьбе злоумышленников мужчина перевёл деньги на счёт мобильного телефона и передал код из СМС. После этого с его карты исчезли более 12 тысяч рублей.
Мошенники продолжали уверять, что средства якобы ушли «на оформление выплат» и вернутся позже. Однако, когда мужчине начали звонить из микрофинансовых организаций, он понял, что стал жертвой аферы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полиция устанавливает личности и местонахождение подозреваемых.