Полиция задержала подозреваемую в обмане пожилой москвички на 425 тыс. руб. по телефону

«Предварительно установлено, что 80-летней москвичке позвонили неизвестные и сообщили, что от ее имени якобы происходит финансирование противоправной деятельности. Звонившие убедили пенсионерку обналичить сбережения и отдать их курьеру якобы для декларирования. Введенная в заблуждение женщина около своего дома в Востряковском проезде отдала незнакомке свои сбережения в размере 425 тыс. руб. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию», — сказали в ведомстве.