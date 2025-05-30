Полиция задержала подозреваемую в обмане пожилой москвички на 425 тыс. руб. по телефону

«Предварительно установлено, что 80-летней москвичке позвонили неизвестные и сообщили, что от ее имени якобы происходит финансирование противоправной деятельности. Звонившие убедили пенсионерку обналичить сбережения и отдать их курьеру якобы для декларирования. Введенная в заблуждение женщина около своего дома в Востряковском проезде отдала незнакомке свои сбережения в размере 425 тыс. руб. Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что подозреваемую задержали на ул. Годовикова. Как полагают в МВД, фигурантка забрала деньги у пенсионерки и передала их соучастникам, а часть оставила себе в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), подозреваемая находится под домашним арестом. Полиция проверяет ее на причастность к другим преступлениям и устанавливает личности соучастников.