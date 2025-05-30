Жители Этыркэна совместно с огнеборцами отстояли посёлок от огня

Угрозу перехода огня от природных пожаров на поселок Этыркэн ликвидировали в Верхнебуреинском районе. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», об этом сообщил глава района Алексей Маслов в своем Телеграм-канале, уточнив, что опасность снята к 20:00 местного времени 29 мая.
— Благодаря слаженной работе мы смогли не допустить проникновения огня в поселок и не допустили развитие ситуации по худшему сценарию, — указано в сообщении.
Алексей Маслов также отметил, что на борьбу со стихией вышли сотрудники нескольких пожарных частей района, «ДВ авиабазы», представители МЧС России, работники железной дороги, а также сами жители поселка.
Корреспондент нашего информагентства также уточнил информацию по состоянию на утро 30 мая у главы Этыркэна Николая Голобокова. Он подтвердил, что ситуация не ухудшилась:
— Угроза снята. Сейчас на территории лесопильного завода догорают лишь отходы лесопиления. Поселок не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.
Объем опилок довольно большой, поэтому специалисты их продолжают проливать. Именно этот пожар может быть виден в ночное время. Также, напомним, в нескольких километрах от поселения продолжается борьба с лесным пожаром, сейчас его площадь составляет 1700 га.