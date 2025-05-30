Жители Этыркэна совместно с огнеборцами отстояли посёлок от огня

Объем опилок довольно большой, поэтому специалисты их продолжают проливать. Именно этот пожар может быть виден в ночное время. Также, напомним, в нескольких километрах от поселения продолжается борьба с лесным пожаром, сейчас его площадь составляет 1700 га.